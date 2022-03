Après la bijouterie Chaumet : Braquage d'une bijouterie à Lyon

Quatre hommes armés et encagoulés ont braqué jeudi matin une bijouterie Cartier dans le centre de Lyon, après avoir défoncé la porte, puis se sont emparés des bijoux dans les vitrines, avant de prendre la fuite.

Les quatre hommes, dotés d'armes automatiques et portant des gants, ont défoncé la porte avec une masse et menacé les six employés et les trois clients présents dans le magasin, sans faire de blessés, selon les pompiers. Ils ont ensuite fait main basse sur les bijoux et montres exposés dans les vitrines, avant de prendre la fuite à bord d'une grosse cylindrée, selon la police.