Élections communales: Bras de fer et soirée de folie à Esch

36 voix sur plus de 195 000 suffrages exprimés soit 0,02%. Voici l'écart infime qui a séparé hier le LSAP (29,57%) du CSV (29,55%) au terme d'une soirée électorale de folie à Esch-sur-Alzette. Surréaliste même. Un mano a mano d'enfer qui a tenu la ville en haleine toute la soirée.

D'ailleurs, peu avant 22h30, lorsque le résultat du 38e et dernier bureau est tombé, la même liesse s'est ainsi emparée des QG des deux partis, à Lallange pour le LSAP et dans la rue de l'Alzette pour le CSV. «Dans les derniers bureaux, on a repris 600 voix. Cela s'est joué à rien mais nous avons gagné. Je suis si content que notre proposition de renouveau ait fonctionné. Je suis tellement fier de cette équipe», confiait Steve Faltz, leader, aux anges, de la liste LSAP. «C'était une soirée folle. On a attendu jusqu'au bout pour passer devant et devenir le premier parti. On est super contents d'avoir convaincu les Eschois et les Eschoises», abondait Sacha Pulli.

Mischo «pourrait continuer avec le DP et les Verts»

Mais du côté chrétien-social, chacun faisait ses calculs. Et se rejouissait de pouvoir probablement continuer à mener une coalition ces six prochaines années. «J'aurais préféré ne pas être dans cette situation mais c'est la même qu'auparavant au conseil communal, avec six sièges pour le plus grand parti d'opposition et six pour le CSV. Avec nos partenaires actuels de la coalition, le DP et les Verts (deux sièges chacun), on pourrait continuer ainsi avec dix sièges sur 19», confiait le bourgmestre sortant Georges Mischo (CSV), qui a personnellement décroché le plus de voix parmi tous les candidats, avec 4 977 contre 4 514 à Steve Faltz. À noter que la majorité sortante disposait de onze sièges, mais que les écologistes en perdent un.

«Je crois que la nuit sera longue et les pourparlers des prochains jours aussi, insistait Steve Faltz. Car au vu des résultats, je ne vois pas comment on va trouver une solution rapide. On a quand même l'ambition de mener une majorité nous-mêmes».