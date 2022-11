En Italie : Brassard nazi, salut romain, buste du Duce: ces sous-secrétaires dont le passé ne passe pas

Giorgia Meloni et ses alliés ont installé au gouvernement et au parlement des personnalités parfois très controversées, à l'image du président du Sénat Ignazio La Russa, collectionneur de bustes du dictateur Benito Mussolini. Et parmi les nouveaux sous-secrétaires, certains n'ont jamais caché leur sympathie ou indulgence envers le régime fasciste. Le plus connu d'entre eux est Claudio Durigon, nommé au ministère du Travail, au centre de nombreuses controverses qui l'ont conduit à démissionner il y a un peu plus d'un an.