Bravo à notre gagnante: Madonna en concert pour les 16 ans de «L'essentiel»

De gauche à droite: Susana Vieira (Head of Sales de Meliá Luxembourg), Sarah Salvi (Chargée de Partenariats Marketing de L'essentiel), Charlotte (notre gagnante), son fils Léo et Carsten Baumann (Directeur Général de Meliá Luxembourg).

«J’ai compris que j’avais gagné quand votre collègue m’a appelée. Au début, j’étais abasourdie, je n’y croyais pas trop», confiait mercredi, cette lectrice et auditrice de L’essentiel, accompagnée de son fils. Et pour cause, c’est grâce à ses proches qu’elle a pu gagner ce concours. «Je n’ai pas du tout participé, c’est mon mari qui a joué à ma place. Au lieu d’envoyer le coupon par la poste (NDLR, qu’il fallait trouver dans notre journal), c’est mon fils qui est venu le mettre directement dans la boîte aux lettres de L’essentiel. C’était une surprise familiale!», souriait celle qui vit a Schuttrange et travaille à Belval.