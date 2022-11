Équipe de France : «Bravo papa pour tes deux buts!»: la joie des enfants d'Olivier Giroud

Il est devenu mardi soir l'égal de Thierry Henry en signant ses 50e et 51 buts avec l'équipe de France (victoire finale 4-1 face à l'Australie). Encore un ballon au fond des filets et le n°9 deviendra le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Une belle soirée qui s'est conclue par une jolie surprise de la part de TF1: alors qu'il interviewait le footballeur, Denis Brogniart lui a proposé de découvrir la réaction de ses enfants à ses deux buts. Un moment émouvant pour celui a compte désormais 115 sélections.

«Je leur ai dit que j'allais penser fort à eux pendant la Marseillaise et puis je leur ai fait un petit clin d'œil aussi lors de mon premier but (...) c'est ma plus grande fierté», a confié le natif de Chambéry.

«Bravo papa pour tes deux buts, on te souhaite bonne chance pour la suite de la Coupe du monde», lance Jade, 11 ans. «Bisou, bisou», ajoutent Evan, 6 ans, et Aaron, 4 ans. La petite Aria, tout juste deux ans, était sans doute déjà au lit.

«Je me sens béni»

Les yeux légèrement humides, le héros du soir, très croyant, conclut: «C'est une bénédiction d'en arriver là, je suis très reconnaissant et je me sens béni. À force de travail et de persévérance avec cette équipe qui a énormément de talent et une belle cohésion de groupe, on espère faire de grandes choses. Ce sont des valeurs que j'essaie d'inculquer à mes enfants».