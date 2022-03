Reconversion démocratique? : Breivik veut se lancer en politique

L'extrémiste norvégien, qui avait tué 77 personnes en 2011, veut créer un parti politique «fasciste» pour porter son combat dans le système démocratique auquel il assure s'être converti.

Dans une lettre de 33 pages recto verso reçue vendredi par l'AFP, Anders Behring Breivik lance «un ultimatum» au ministère norvégien de la Justice, le sommant de lever les obstacles placés délibérément, selon lui, pour l'empêcher de fonder le «Parti fasciste norvégien» (NFP) et «La ligue nordique» (NL). Breivik assure aujourd'hui s'être «converti» à la cause démocratique depuis son verdict prononcé en août 2012 et dit vouloir créer un parti pour défendre son idéologie sans avoir à recourir à la violence.

«En tant qu'ex-militant, mon cœur pleure pour la barbarie que j'ai perpétrée le 22 juillet», écrit-il dans la lettre rédigée depuis la prison où il purge une peine de 21 ans susceptible d'être prolongée ultérieurement. «En tant qu'ex-militant, le plus important dans ma vie est d’œuvrer pour que quelque chose de comparable ne se reproduise plus jamais. Tout le but du NFP et de la NL est que cela ne se reproduise pas», écrit-il avant de signer «Anders Behring Breivik, secrétaire du parti et candidat à la députation du NFP et de la NL».