Un air d’état de grâce pour Lula, après des débuts laborieux

«La réforme fiscale et les nouvelles règles budgétaires vont nous permettre d’atteindre une croissance plus importante et durable, aussi bien du point de vue social qu’environnemental, et au niveau de l’inflation», s’est félicité mercredi le ministre des Finances Fernando Haddad, en marge du sommet des Brics à Johannesburg, où Lula était également présent. L’inflation semble maîtrisée, ce qui a conduit la Banque centrale à abaisser son taux directeur pour la première fois en trois ans le 2 août, une réduction réclamée depuis des mois par Lula.