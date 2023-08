22 degrés en Bretagne, les touristes viennent «se mettre au frais»

Huit degrés d'écart

«On avait regardé la météo un peu partout et on s'est dit qu'on irait bien en Bretagne, vu la température annoncée», confie Christian Germain, originaire de la région du Mans dans la Sarthe. «Il y a sept ou huit degrés d'écart avec chez nous, alors que nous sommes seulement à 200 kilomètres du Mans. Ici c'est bien, c'est ventilé, la nuit il fait plus frais. On n'a même plus envie de partir, on avait dit qu'on repartait demain mais finalement on va rester encore quelques jours», ajoute le camping-cariste.