Bretelle d'autoroute fermée à Foetz

Pluie et neige provoquent des inondations au grand Duché. Les premières routes sont barrées et le CITA appelle à la vigilance notamment au niveau du croisement A13/A4. La route permettant de rallier Foetz à l'A4 est inondée.

Mais la tempête passée, Dame nature nous réserve encore quelques petites surprises pour mardi après-midi. «De la neige est attendue sur le Grand-Duché dans le courant de l'après-midi, chutes qui seront accompagnées d'une chute des températures. D'où un risque de verglas élevé pour cette nuit et demain matin, indique l'un des météorologues contacté par lessentiel.lu. Il devrait faire jusque -4° dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi matin. La plus grande prudence est donc recommandée sur les routes mardi soir et mercredi matin.