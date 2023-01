Economie : «Oui, j'ai voté Brexit et je regrette de l'avoir fait»

Grays, ville à une trentaine de kilomètres à l'Est de Londres, avait voté massivement en faveur du Brexit. Trois ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, en pleine crise sociale, certains expriment des regrets. «J'ai voté Brexit mais je le regrette»: Maria Yvars, 42 ans, se sent flouée par les politiques. «Ils ne nous ont pas donné tous les éléments. (...) Ils nous ont vendu quelque chose qui n'existait pas», s'emporte cette psychologue. «Maintenant ce pays est comme un bateau sans capitaine», dit-elle alors que trois Premiers ministres se sont succédé à la tête du gouvernement conservateur en 2022.

Lors du référendum en juin 2016, 72,3% des électeurs ont voté en faveur du Brexit dans la circonscription locale de Thurrock, dont Grays est la plus grande ville avec environ 75 000 habitants, contre 52% à l'échelle du Royaume-Uni. Cela en fait la quatrième du pays, sur un total de 382, à avoir voté le plus massivement pour une sortie de l'UE, devenue effective le 31 janvier 2020 après des années de chaos politique.

Magasins discount

L'europhobe et populiste Nigel Farage ne s'y était pas trompé: c'était de Thurrock qu'il avait dévoilé dès avril 2015 son manifeste anti-UE. Thurrock est une vieille région industrielle, située sur l'estuaire de la Tamise, qui a attiré beaucoup de migrants d'Europe de l'Est. La circonscription couvre la ville de Tilbury, l'un des principaux ports de containers du pays. L'AFP s'y était rendu en reportage en 2017: les Brexiters n'exprimaient alors aucun regret.

Depuis des années, c'est une région qui souffre et la crise sociale actuelle, avec une inflation à plus de 10%, ne fait qu'aggraver les choses. «Oui, j'ai voté Brexit et je regrette de l'avoir fait», lâche une femme d'une cinquantaine d'années, qui veut rester anonyme. «Regardez le pays, c'est un désastre n'est-ce pas?». Elle affirme que la plupart des gens qu'elle connait regrettent, comme elle, leur vote. Des proches qui se vantaient d'avoir voté Brexit sont désormais «embarrassés», voire même «honteux», assure Maria Yvars.