Des regrets? : Brexit: deux tiers des Britanniques veulent revoter

C'est bien sûr quand tous les voyants sont au rouge et que la situation est compliquée qu'on se dit que finalement, avant, la situation n'était pas si catastrophique que cela... Selon une enquête d'opinion dévoilée par The Independent, près de deux tiers des Britanniques soutiennent l'idée d'un référendum pour une possible réintégration à l'UE. Ils sont aujourd'hui 65% à le souhaiter contre 55% à la même époque, l'année dernière.