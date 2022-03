A Bruxelles – «Brexit»: un accord avec l'UE «semble en vue»

À Bruxelles : «Brexit»: un accord avec l'UE «semble en vue»

L'Union Européenne a dévoilé mardi ses propositions et quelques garanties pour faire en sorte que le Royaume-Uni reste dans l'Union.

«Notre communauté d'intérêts est bien plus forte que ce qui nous divise», a espéré M. Tusk, se disant conscient qu'il restait «des négociations difficiles» à venir. «Je suis convaincu que cette proposition est une bonne base pour un compromis», a poursuivi M. Tusk, alors que M. Cameron espère organiser dès juin un référendum s'il arrache un accord aux chefs d’État et de gouvernement de l'UE lors d'un sommet à Bruxelles, les 18 et 19 février. Il a promis de se faire l'avocat du maintien de son pays dans l'Union, si ses demandes étaient satisfaites.