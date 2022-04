Intelligence artificielle : Bridées, les capacités d’une IA artiste impressionnent

OpenAI a dévoilé une version de DALL-E, système qui génère des images à partir de textes écrits en langage naturel.

Après plus d’une année, DALL-E (nom qui rend hommage au célèbre peintre Salvador Dali et au robot de Pixar Wall-E) est de retour dans une version 2 encore plus puissante. Mis au point par la société OpenAI connue pour son modèle de langage GPT-3, ce système d’IA est capable de générer des images à partir d’instructions écrites en langage naturel. Il produit désormais des résultats plus réalistes, avec une résolution quatre fois supérieure à son prédécesseur et avec moins de latence.