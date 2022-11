Au Luxembourg : Attention, ce brie contient une bactérie

LUXEMBOURG – L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire annonce le rappel de ce fromage de la marque Maubert, vendu chez Auchan du 12 octobre au 9 novembre.

Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire

L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire rappelle le brie de la marque Maubert (lot n°3441309), commercialisé chez Auchan du 12 octobre au 9 novembre. En effet, la bactérie Listeria monocytogenes a été détectée dans ce produit. «Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue», note-t-elle.

Cette bactérie peut causer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite, soulignent les autorités. Des personnes vulnérables telles que les personnes immunodéprimées et âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes neurologiques dues à une méningite.