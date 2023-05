Festival de Cannes: Brie Larson et Julia Ducournau dans le jury

Ce jury est également composé de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani («Le bleu du caftan»), de l'acteur français Denis Ménochet («As Bestas»), de la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni («I'm not a witch»), de l'acteur et réalisateur américain Paul Dano («Okja»), de l'écrivain et réalisateur afghan Atiq Rahimi (prix Goncourt en 2008 pour son roman «Syngué sabour») et du cinéaste argentin Damian Szifron («Les nouveaux sauvages»).