Littérature : Brigitte Giraud remporte le Goncourt

L’autrice Brigitte Giraud a remporté jeudi le Prix Goncourt avec «Vivre vite», aux éditions Flammarion, un retour sur l’engrenage d’événements improbables ayant mené à la mort de son mari. La Française est la première autrice à recevoir le plus prestigieux des prix littéraires francophones depuis «Chanson douce» de Leïla Slimani en 2016, et la 13e femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans.

Elle l’a emporté au 14e tour d’un scrutin très serré face à Giuliano da Empoli, grâce à la voix du président Didier Decoin qui compte double, et succède ainsi au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. L’Académie Goncourt a fait le choix d’une autrice peu connue du grand public et pas habituée aux gros chiffres de vente, poursuivant ainsi un certain renouveau.