Son du jour : Brigitte: Ma Benz

Brigitte, c’est des gonzesses, des vraies, c’est une brune et une blonde, une femme souvent enceinte et une femme à lunettes, Brigitte c’est du rétro et des folles de hip hop, des hippies qui kiffent ABBA et Marilyn Monroe, c’est des histoires de gangsters et de filles faciles.