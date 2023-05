Au Royaume-Uni: British Airways annule une centaine de vols

La compagnie aérienne British Airways (BA) a annulé une centaine de vols entre jeudi et vendredi à l'aéroport londonien d'Heathrow à la suite d'un problème technique, à l'orée d'un long week-end au Royaume-Uni.

Plus de 20 000 passagers concernés

Heathrow écrivait pour sa part sur son site qu'«en raison d'un problème technique résolu dans la nuit» de jeudi à vendredi, «il pourrait encore y avoir des annulations et retards à l'arrivée ou au départ» de l'aéroport ce jour. La compagnie n'a pas donné de nombre total de vols annulés à cause de cette avarie technique.

D'après l'agence PA, qui cite la compagnie spécialisée Cirium, il y a eu 175 vols annulés sur deux jours par BA, qui veut dire que plus de 20 000 passagers ont vu leur voyage perturbé. Le syndicat Unite prévoit par ailleurs un mouvement de grève chez des agents de sécurité à Heathrow ce week-end qui pourrait «perturber les plans de voyages de certains passagers».

Long week-end

Ces perturbations surviennent alors qu'il y a un an, les aéroports avaient été le théâtre de scène de chaos à cause d'un manque d'employés en raison de pénuries de travailleurs dans le pays, conséquence à la fois de la reprise post-pandémie et du Brexit.