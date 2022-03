Britney entre orgie et cookie

Si Britney Spears a dû modifier les paroles de son nouveau single, elle a opté pour la provocation dans la vidéo de «if U Seek Amy» en montrant deux aspects d'une mère de famille apparemment modèle.

Britney Spears avait été contrainte de modifier les paroles du morceau «If U Seek Amy» pour qu’il puisse passer en radio. Et maintenant elle parodie cette censure avec une présentatrice de télévision épelant lentement le nom de la chanson au tout début du clip.

Après cette scène initiale, la vidéo du troisième single de «Circus», le dernier album de la popstar, commence par ce qui s’apparente au lendemain d’une fête des plus délurées.

Comme à son habitude, la popstar américaine est vêtue de tenues sexy et moulantes au possible avec un décolleté des plus plongeants.