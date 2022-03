Britney essaie d’être sexy, deuxième prise

Il y a quelques jours, nous vous informions que Britney tentait de reprendre le chemin de l’entrainement pour améliorer son sex appeal: il y a du mieux mais c’est pas encore tout à fait ça!

A l’occasion de l’anniversaire de Christian Audigier, le dandy de la mode, la chanteuse a troqué ses hauts informes et ses joggings flashy. Elle a même réussi à passer une soirée en mini-robe sans nous montrer sa culotte! On encourage Britney. Même si la robe bustier, ça a du mal à tenir et que les gestes manquent encore de grâce mais elle essaie, elle essaie…