Britney prend la parole après l'annonce de son divorce

«Comme tout le monde le sait, Sam et moi ne sommes plus ensemble. Six ans, c’est un bout de temps avec quelqu’un. Je suis donc un peu choquée. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi car ça ne regarde personne. Mais je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement», a écrit Britbrit sans préciser quelle était la cause de cette «douleur». Elle a ajouté qu’elle avait joué les femmes fortes «depuis bien trop longtemps» et qu’il ne fallait pas se fier aux images parfaites postées sur son compte Instagram: «J’aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais j’ai toujours dû cacher mes faiblesses.»