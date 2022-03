Britney: ses parents craignent pour sa vie

Alors que la chanteuse a quitté l’hôpital, ils auraient voulu qu’elle y reste. Pour son bien.

"En tant que parents d'un enfant adulte dans les affres d'une crise de santé mentale, nous avons été extrêmement déçus en apprenant ce matin qu'en dépit des recommandations de son psychiatre traitant, Britney a pu sortir de l'hôpital qui était le mieux à même de s'occuper d'elle et de veiller à sa sécurité", écrivent Jamie et Lynne Spears dans un communiqué rendu public mercredi soir.

"Nous sommes profondément inquiets au sujet de sa sécurité et de sa vulnérabilité et nous pensons que sa vie est actuellement en danger. Nous demandons seulement que les décisions du tribunal soient appliquées de manière à empêcher une tragédie", poursuivent-ils.

Sa sortie de l'hôpital a été autorisée par un représentant du tribunal, qui s'est entretenu avec la patiente et son médecin et a jugé qu'il n'y avait pas de motif pour qu'elle reste en observation médicale plus longtemps, selon le magazine People, qui indique que le médecin et les parents de la jeune femme y étaient opposés.