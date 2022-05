États-Unis : Britney Spears a fait une fausse couche

La chanteuse a annoncé samedi la triste nouvelle sur Instagram: elle a perdu le bébé qu'elle portait.

«C'est avec une très grande tristesse que nous devons annoncer que nous avons perdu notre bébé miracle tôt dans la grossesse. C'est un moment dévastateur pour n'importe quel parent», a confié la chanteuse et son compagnon Sam Asghari sur Instagram samedi. «Peut-être aurions-nous dû attendre [pour annoncer la grossesse] mais nous étions si excités de partager cette bonne nouvelle».

L’interprète de «Baby One More Time» qui a fêté ses 40 ans en décembre dernier a indiqué qu’ils continueraient «à essayer d’agrandir notre magnifique famille». Britney Spears est déjà mère de deux garçons, Sean (2005) et Jayden (2006). Elle avait annoncé sa grossesse le 11 avril dernier, aux côtés de son compagnon Sam Asghari, avec lequel elle est fiancée depuis septembre dernier.