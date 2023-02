Aux États-Unis: Britney Spears accuse les médias de harcèlement

Après s’en être prise à ses fans qui avaient appelé la police pour lui demander de se rendre chez elle, Britney Spears s’attaque cette fois aux médias qu’elle accuse de mentir constamment à son sujet. «C’est à la limite du harcèlement et c’est extrêmement perturbant parce qu’il est incroyablement important en ce moment dans ma vie de me sentir soutenue et respectée», a écrit l’Américaine de 41 ans sur son compte Instagram, qu’elle avait momentanément fermé, blessée par le jugement des gens.