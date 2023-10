Britney Spears confesse avoir avorté

Les mémoires de Britney Spears promettaient de faire trembler Hollywood. Une première bombe vient d’exploser. Selon plusieurs sources ayant eu accès à «The Woman in Me» et qui se sont confiées à TMZ, Britney Spears était enceinte de Justin Timberlake à l’époque où ils formaient un couple. Les deux stars auraient ensuite décidé «ensemble» de procéder à un avortement.

Il est écrit dans les mémoires de la chanteuse d’aujourd’hui 41 ans et qui vient de divorcer de Sam Asghari qu’elle a reçu une éducation, religieuse et familiale, qui lui interdisait d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. «J’aimais tellement Justin. J’ai toujours voulu fonder une famille avec lui un jour. Ça a juste failli être bien plus tôt que je ne l’avais prévu. Nous n’étions pas prêts. Nous étions trop jeunes», a confié l’Américaine dans son livre.