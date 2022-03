Recrutement de luxe : Britney Spears confie son disque à Will.i.am

Le leader des Black Eyed Peas supervisera le 8e album de la chanteuse, avec laquelle il avait sorti «Scream & Shout».

L’Américaine est en studio depuis le début de l’année 2013. Elle l’avait annoncé elle-même sur Twitter d’un laconique «je travaille avec des producteurs débordant d’imagination». Sans plus. Désormais, on en sait davantage sur la conception de la 8e galette de celle qui a conquis le grand public avec «...Baby One More Time», en 1998. L’album sera réalisé sous l’œil attentif de Will.i.am.

La tête pensante des Black Eyed Peas l’a révélé à rollingstone.com: il a été engagé par Britney Spears comme producteur exécutif du projet. Dans les faits, ça signifie que rien ne sortira du studio d’enregistrement sans son accord. Nul ne doute que la chanteuse a été sensible au succès mondial du titre «Scream & Shout» réalisé avec et par Will.i.am. D’autant plus que son dernier disque, «Femme Fatale» (2011), ne s’était pas arraché dans les bacs.

Pour guider la belle, le hit maker a posé ses conditions, de manière on ne peut plus claire: «Britney et moi on va devoir déjeuner ensemble quatre fois par mois pendant trois mois avant que je n’entre en studio avec elle, nous avons besoin de parler». Autant dire que la date de sortie du disque, prévue pour fin 2013, aura de la peine à être tenue.