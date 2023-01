La police chez Britney: «Les choses sont allées trop loin»

«J’adore mes fans, mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et mon intimité a été violée. La police n’est jamais entrée chez moi et quand elle est arrivée au portail, elle a vite réalisé qu’il n’y avait aucun problème et est immédiatement partie», a écrit la star. Selon elle, cet incident a eu pour conséquence de la montrer sous un mauvais jour dans les médias. «J’espère vraiment que le public et mes fans, auxquels je tiens beaucoup, pourront respecter ma vie privée à partir de maintenant», a-t-elle conclu.