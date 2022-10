Tollé : Britney Spears pose nue sur une plage publique

La chanteuse, coutumière des photos dénudées, s’est cette fois montrée dans le plus simple appareil, sur une plage publique. Avec une nouvelle polémique à la clé.

Britney Spears nue, on connaît. En revanche, la chanteuse de 40 ans avait plutôt l’habitude de poser dans le plus simple appareil dans un cercle privé. Là, c’est sur une plage, aux yeux de tous, que BritBrit s’est dénudée. Sur une photo Instagram postée le 6 octobre 2022, on voit en effet des personnes, habillées, à l’arrière-plan du cliché. Le fait que la star se soit ainsi montrée sur une plage publique a été vivement critiqué.