Britney Spears raconte: «J’étais à moitié morte»

La raison? Son père, Jamie Spears, qui a régenté tous les aspects de sa vie personnelle et professionnelle pendant treize ans. Décrit comme alcoolique et violent, il n’a eu de cesse, au fil des années, de la «rabaisser». C’est dans ce contexte qu’elle raconte commencer à boire à l’âge de 13 ans, avec sa mère.

Syndrome «Benjamin Button»

Rester éternellement la jeune fille de 17 ans qui s’est imposée dans le cœur de millions de personnes au moment de son tube «Baby One More Time»: voilà envers quoi la chanteuse a lutté pendant des années. Dans le même temps, elle reconnaît avoir souffert du syndrome «Benjamin Button».

D’abord lors de sa rupture avec Justin Timberlake, où elle se cloître chez elle, ne quittant plus son lit, telle une enfant, pendant des jours. Puis à la naissance de ses enfants, où elle raconte avoir le sentiment de «redevenir un bébé». Plus globalement, le fait d’avoir été sous tutelle l’a considérablement infantilisée, au point de ne pas savoir être une «femme adulte».

Justin Timberlake

Lorsqu’il met en scène leur rupture dans son clip «Cry Me a River», allant jusqu’à choisir une actrice ressemblant à Britney Spears, elle se tait, encaisse en silence alors qu’elle est jetée en pâture aux médias. La cause? Elle aurait trompé son partenaire. Si elle admet avoir trompé le chanteur une seule fois, cela était, selon elle, monnaie courante chez lui.

La tutelle

«Britney Spears, c’est moi», lui dira son père, lorsqu’elle tente de remettre en cause la tutelle qui lui a confisqué treize ans de sa vie. «Si je n’étais pas en état de prendre des décisions, pourquoi m’estimait-on capable de me produire en public?», écrit-elle en référence aux 200 shows qu’elle a donnés, sous tutelle, lors de sa résidence à Las Vegas.

«Pendant deux ans, je n’ai quasiment rien mangé d’autre que du poulet et des légumes en conserve. Je suppliais pour un hamburger ou une glace», raconte-t-elle. Elle évoque longuement son internement en 2019 dans le livre. Sous antidépresseurs et lithium, «j’étais à moitié morte», écrit-elle. «J’avais l’impression qu’on voulait me tuer», dit-elle encore. Et de louer «une force en (elle)» qui lui a permis de tenir et se rebeller.