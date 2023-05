Britney Spears se serait battue avec son mari

Après moins d’un an de mariage, Britney Spears, 41 ans, et Sam Asghari, 29 ans, ne verraient plus vraiment la vie en rose. Du moins si l’on en croit les informations de TMZ. D’après le site américain, généralement bien renseigné, la chanteuse et son époux passeraient beaucoup de temps à se disputer, parfois en hurlant, Britney ayant même été violente physiquement avec Sam. Des agents de sécurité auraient même dû intervenir.