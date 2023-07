Brittney Griner doit soigner sa santé mentale

Brittney Griner, la star des Phoenix Mercury, qui a raté toute la saison dernière alors qu'elle était emprisonnée en Russie, manquera un déplacement de deux matches «pour se concentrer sur sa santé mentale», a annoncé samedi sur Twitter l'équipe de WNBA. Griner ne voyagera pas avec le Mercury à Chicago et dans l'Indiana pour les matches contre le Sky et le Fever dimanche et mardi.