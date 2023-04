Basketball américain: Quatre mois après sa libération, Brittney Griner reprend sa carrière

Son équipe, le Mercury, avait beau avoir prévenu en amont qu'elle ne s'exprimerait pas sur ses dix mois de détention en Russie et sur son calvaire qui a pris fin après un échange contre le marchand d'armes russe Viktor Bout, détenu aux États-Unis, Griner n'a pas voulu limiter ses réponses au basket. Elle a même saisi l'occasion pour apporter son soutien au journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich et à l'ex-Marine américain Paul Whelan qui sont actuellement détenus en Russie.

«Restez forts»

«Je dirais à tous ceux qui sont détenus à tort: restez forts, continuez à vous battre, n'abandonnez pas», a ainsi lancé Griner, arrêtée en février 2022, dans un aéroport de Moscou, avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. «Continuez à y croire, a-t-elle poursuivi, car on ne va pas s'arrêter, on ne va pas s'arrêter de se battre, on ne va pas s'arrêter d'attirer l'attention sur tous ceux qui sont actuellement loin de nous», a poursuivi la joueuse de 32 ans.