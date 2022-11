Basketteuse américaine : «Envoyée dans un trou»: près de la prison russe où Brittney Griner purge sa peine

C’est la «terre des prisons»: la Mordovie, où est arrivée cette semaine la star du basket-ball, Brittney Griner, pour purger sa peine, est une région russe réputée pour ses colonies carcérales. Dans le village de Iavas, perdu à 400 km au sud-est de Moscou, au milieu des forêts et des marais couverts de neige, où se trouve la colonie pour femmes N°2, le sort de la basketteuse laisse de marbre la plupart des locaux.

Condamnée en août, la sportive afro-américaine, double championne olympique, doit y purger une peine de neuf ans d’emprisonnement pour «trafic de drogue», après avoir été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. Elle dit qu’il s’agissait d’un traitement pour apaiser des douleurs liées à sa pratique intensive du basket. Ses soutiens dénoncent une prise d’otages pour marchander avec Washington en plein conflit en Ukraine. Des négociations sont en cours en vue d’un échange de prisonniers.

«D’habitude on amène ici plutôt des détenus dits “particulièrement dangereux”»

«D’habitude on amène ici plutôt des détenus dits “particulièrement dangereux”», remarque Vitali Doïne, 48 ans, un ancien prisonnier qui a passé six ans dans une colonie de Mordovie et s’est reconverti en chauffeur de taxi. Il se dit «surpris» qu’une sportive aussi célèbre ait été envoyée dans un tel «trou». La République de Mordovie accueille une vingtaine de prisons. Selon Vitali, toutes les colonies de la région sont «rouges», selon la classification officieuse du milieu carcéral en Russie. C’est à dire sous le contrôle des matons, contrairement aux colonies dites «noires» qui sont sous la coupe de groupes mafieux.