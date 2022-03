Bronzer en cabine est dangereux pour la santé

Les UV des cabines de bronzage, ont été classés mercredi comme étant "cancérogènes" par l'agence cancer de l'Organisation mondiale de la santé.

C'est la conclusion d'un groupe de 20 experts de neuf pays réunis en juin au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), basé à Lyon. Depuis 1992, les rayonnements solaires ultraviolets (A, B et C), de même que les UV artificiels des lampes et lits à ultraviolets, étaient classés au niveau 2 de la classification du CIRC.

Les dermatologues britanniques et français ont salué la décision, même s'ils ne réclament pas l'interdiction des cabines de bronzage. "La solution n'est pas d'interdire, mais d'informer", a déclaré Georges Reuter, président du Syndicat français des Dermatologues (SNDV), rappelant que des appareils sont en vente dans le commerce mais aussi sur Internet. "Il est grand temps d'avancer pour réguler le secteur, éviter que des enfants utilisent les lits de bronzage et s'assurer que ces appareils soient soumis à des avertissements sanitaires", a indiqué Nina Goad, de l'Association britannique des dermatologues.

D'après une étude de l'Association allemande pour la prévention dermatologique, réalisée fin 2008, environ 14 millions d'Allemands âgés de 18 à 45 ans pratiquent le bronzage artificiel et un quart d'entre eux a commencé entre 10 et 17 ans. "Le grand risque ce sont les gens qui font des séances d'entretien à longueur d'année", a souligné le Dr Reuter, situant la limite à 10 séances au maximum dans l'année. "L'autre risque c'est la mauvaise surveillance des installations", a-t-il ajouté.

De son côté l'Association des lits à ultraviolets (The Sunbed Association) a affirmé dans un communiqué que le risque de développer un cancer de la peau est lié à une "surexposition" aux UV. "80% des utilisateurs sont conscients des risques de surexposition aux UV et la majorité d'entre eux ne dépassent pas 20 séances par an", a-t-elle assuré. "Le problème c'est de faire connaître le risque lié à ce genre d'installation et le risque solaire en général", a souligné le Dr Reuter qui suggère, pour avoir bonne mine, d'avoir plutôt recours aux produits autobronzants.