Bronzez grâce à votre écran d’ordinateur

La société anglaise ComputerTan propose des séances de bronzage au bureau grâce à un procédé révolutionnaire qui transforme l’écran d’ordinateur en lampes UV.

Un essai gratuit est proposé sur le site ComputerTan.com. Des lampes UV s’affichent alors à l’écran pour une séance de bronzage à domicile, jusqu’à ce que celles-ci s’estompent et laissent apparaître le message de chute suivant: «Ne vous faites pas avoir. Les rayons UV peuvent tuer». Ce dernier est ensuite suivi de photos de personnes atteintes du cancer de la peau et de l’information indiquant que chaque jour cinq personnes décèdent du cancer de la peau en Grande-Bretagne.

Vous l’aurez compris, il s’agit en fait d’une campagne de marketing viral, lancée par l’association Skcin et l’agence de publicité McCann Erickson, destinée à sensibiliser les gens sur les dangers d’une longue exposition aux rayons UV. Difficile de rester insensibles au message après être tombé dans le piège. Lancée le 3 février dernier pour lutter contre le cancer de la peau, l’opération a atteint le cap des 30'000 clics 24 heures après son lancement et 450'000 clics cinq jours plus tard.