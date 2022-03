L'Europe grogne : Brown appelle les fonctionnaires européens à la raison

Le Premier ministre britannique a mis implicitement en garde vendredi les fonctionnaires des institutions européennes qui attendent une hausse salariale controversée de 3,7%.

Mais les États de l'UE, qui ont le dernier mot, rechignent à accorder cette hausse qu'ils jugent excessive en pleine crise économique. Plusieurs gouvernements de l'UE ont en effet dû geler les salaires de leur fonction publique, en raison de leurs lourds déficits. Les fonctionnaires refusent de céder. Ceux de la Commission et du Conseil ont ainsi prévu d'observer un arrêt de travail de trois heures lundi. Ceux du Parlement européen ont décidé quant à eux de perturber la prochaine session plénière prévue la semaine prochaine à Strasbourg, par exemple au moment de certains votes des eurodéputés.

Si les États s'opposaient à la revalorisation des salaires, ils s'exposeraient à un recours en justice, fait-on remarquer à la Commission. En 1972, une situation similaire avait débouché sur une victoire de la Commission devant la justice. Le président de la Commission, José Manuel Barroso, a rappelé vendredi que la règle régissant le calcul des salaires des fonctionnaires européens avait été établie par les États de l'UE et qu'il n'était pas possible d'y déroger sans enfreindre la loi. «Nous devons respecter la loi», a-t-il martelé.

Certains pays ont demandé à la Commission d'examiner le recours à une clause d'exception en cas de «détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale» dans l'UE. D'autres ont préconisé des solutions plus fermes, comme celle de réformer le système. Le dossier sera de nouveau abordé lundi matin, précisément au moment où les fonctionnaires arrêteront le travail.