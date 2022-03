Brown n'a pas l'intention de démissionner

Le Premier ministre britannique Gordon Brown s’est dit déterminé à rester à son poste et à conduire le Parti travailliste aux prochaines élections générales prévues d’ici juin 2010.

«Nous devons et nous allons gagner», a-t-il déclaré. L’autorité de M. Brown à la tête du gouvernement et du Labour a été ébranlée par la récente démission de plusieurs ministres - certaines accompagnées de sévères critiques - par le scandale des notes de frais et par les sévères déconvenues enregistrées par le Parti travailliste lors des récentes élections européennes et locales.