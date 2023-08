Les larmes aux yeux, la femme de Bruce Willis craque

Depuis que Bruce Willis s'est vu diagnostiquer une aphasie puis une démence fronto-temporale, ses proches sont omniprésents pour lui rendre la vie la meilleure possible, dans un quotidien lourdement impacté par cette maladie pour l'heure incurable. Si Emma Heming, l'épouse de l'acteur de 68 ans, partage souvent des vidéos et photos pleines d'espoir de sa petite famille, l'envers du décor est moins joyeux. L'ex-mannequin de 45 ans s'est confiée comme jamais sur Instagram.

Depuis l'annonce de la retraite et de la maladie du célèbre acteur, Emma Heming et sa famille reçoivent de nombreux soutiens de la part des fans, une véritable bouffée d'oxygène pour la maman de Mabel et Evelyn. «Vos photos, vos mots et votre amour pour nous, merci beaucoup, ça nous aide!».