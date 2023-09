Il reporte tous ses concerts jusqu'en 2024 après un ulcère à l'estomac

Le chanteur américain Bruce Springsteen, immense star du rock, a annoncé, mercredi, le report jusqu'en 2024 de ses concerts prévus cette année aux États-Unis, afin de se «rétablir d'un ulcère» à l'estomac. Le «Boss», qui vient d'avoir 74 ans et avait déjà reporté ses concerts de septembre, «continue ces dernières semaines de bien se rétablir d'un ulcère gastrique et va poursuivre son traitement pour le reste de l'année» 2023, selon un communiqué sur X (anciennement Twitter).

Il est précisé que «toutes les dates restantes de concerts en 2023 seront reportées en 2024». «Merci à tous mes amis et fans pour leurs bons vœux, encouragements et marques de soutien», écrit Bruce Springsteen sur ses comptes de réseaux sociaux, promettant: «Je vais mieux et suis impatient de vous voir tous l'année prochaine».