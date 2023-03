En famille: Bruce Willis fête son anniversaire entouré de toutes les femmes de sa vie

Demi Moore a vécu une belle histoire d'amour de plus de 11 ans avec Bruce Willis dans les années 90. Ensemble ils ont eu trois filles, Rumer Glenn (1988), Scout LaRue (1991) et Tallulah Belle (1994). Ayant tous les deux aujourd'hui la soixantaine, les rancunes ont été rangées au placard et la star de «Ghost» a décidé - selon plusieurs médias américains - de prendre soin de son ex-mari, en s'installant un temps chez lui, pour aider sa nouvelle femme, Emma Heming, à prendre soin de lui et de ses deux petites filles Mabel Ray, 10 ans et et Evelyn Penn, 8 ans.