Cinéma : Bruce Willis met un terme à sa carrière

La famille de l'acteur américain de 67 ans annonce ce mercredi qu'il se bat contre la maladie. Il n'apparaîtra plus sur le grand écran.

Le célèbre acteur de films d'action Bruce Willis, 67 ans, met fin à sa carrière en raison de «problèmes de santé», notamment des troubles du langage, a annoncé mercredi sa famille. «Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui», écrit sa famille sur Instagram.

Le message est signé par l'épouse de l'acteur, Emma Heming Willis, ainsi que son ex-femme Demi Moore et ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn. D'après les spécialistes de la Mayo Clinic américaine, l'aphasie survient souvent après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement. «Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite», expliquent-ils.