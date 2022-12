Belgique : Bruges limoge son entraîneur, malgré la Ligue des champions

Carl Hoefkens n'est plus l'entraîneur de Bruges.

Titrés à cinq reprises ces sept dernières saisons, les «Blauw en Zwart» (Bleu et Noir), qui affronteront le Benfica en huitième de finale de la C1, pointent actuellement à la quatrième place du championnat belge, à 12 points du leader, Genk.

«Malgré un beau parcours en Ligue des champions, les performances et le niveau de jeu en championnat sont restés en deçà des attentes», a souligné le club dans un communiqué, déplorant que la pause de la Coupe du monde n'ait apporté «aucune amélioration». Le club vient d'être éliminé en Coupe de Belgique et a fait match nul (1-1) lundi contre OH Louvain.