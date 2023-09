Bruno Guillon: «J'ai passé une demi-heure avec un pétard sur le front»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Bruno Guillon a de la ressource. Victime, avec sa femme et leur fils de 14 ans, d’une séquestration par quatre cambrioleurs à son domicile dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023, l’animateur était déjà de retour à l’antenne de Fun Radio, le matin du 28 septembre.

Le Français de 52 ans a forcément évoqué ce qui lui était arrivé et a révélé qu’il avait passé une demi-heure «avec un pétard sur le front et les mains attachées». Ce qu’il a surtout retenu, ce sont tous les messages de soutien qu’il a reçus de ses proches, mais également d’auditeurs et de téléspectateurs. «On n’est riche que de ses amis», a-t-il dit.

«J'ai été bouleversé»

Puis, sur un ton plus léger, il a poursuivi: «Et la deuxième leçon que je retiens, c’est qu’il faut garder un slip quand on dort. On sait jamais comment on va être réveillé le matin.»