Bruno Renders : «C’est un beau métier de vouloir construire la maison de demain »

La séquence du 3 novembre

Alors comment parler à la nouvelle génération? «Ne pas les attirer avec une truelle mais plutôt avec un smartphone, parce que le secteur a beaucoup évolué, il est devenu plus technologique. On parle de maquette numérique des bâtiments, de simulation virtuelle, ça permet d’être attractif» souligne-t-il.

Selon lui, le secteur, et particulièrement l'IFSB, doit pouvoir s’adapter à l’évolution des générations. «Il est vrai qu’un stagiaire d’il y a 20 ans n’est pas un stagiaire de 2022. Les pratiques pédagogiques ont évolué et l’image du secteur a évolué».

La séquence du 2 novembre

Ce dernier loue l'efficacité des modules «sécurité» intégrés aux formations que dispense l’Institut de formation du secteur du bâtiment (IFSB). «C'est ce qui permet de contribuer à développer une forme de culture de la sécurité dans les entreprises, même s'il y a encore malheureusement, et c'est un secteur accentogène, trop d'accidents» regrette-t-il.

En 2021, l’Association d’assurance accident (AAA) a dénombré 13 712 accidents du travail, 2 589 accidents de trajet et 239 maladies professionnelles.

La séquence du 1er novembre

Le secteur du bâtiment, pas très écolo? «Je pense que c’est faux, sinon je ne ferais pas ce métier depuis 20 ans. C’est un secteur énergivore et impactant en matière de consommation de ressources et de déchets. On souhaite améliorer cela», précise le directeur de l’Institut de formation du secteur du bâtiment (IFSB), Bruno Renders.