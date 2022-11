Complexes et obsolètes : Bruxelles tente de moderniser ses règles budgétaires

La Commission européenne doit dévoiler mercredi ses pistes de réformes des – vieilles – règles budgétaires de l’UE, afin de permettre des investissements massifs tout en renforçant le sérieux des comptes publics. «Il est temps d’avancer. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand?», a averti le commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni.

Ces règles, rassemblées dans le Pacte de stabilité et de croissance, ont été suspendues début 2020, pour éviter un effondrement de l’économie européenne touchée par la pandémie de Covid. Face à une récession historique, il fallait laisser filer les déficits. L’orage passé, et malgré la guerre en Ukraine, le Pacte doit être réactivé fin 2023, alors que la crise a fait exploser la dette des pays les plus fragiles et qu’il n’est plus applicable en l’état. Le Pacte de stabilité est un instrument adopté par les pays de la zone euro en 1997, en vue de l’arrivée de la monnaie unique au 1er janvier 1999. Répondant au souci de l’Allemagne d’éviter que des pays membres mènent des politiques budgétaires laxistes, il impose l’objectif de comptes à l’équilibre.