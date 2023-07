Tollé au Parlement européen: Bruxelles embauche une Américaine proche des GAFAM… pour réguler les géants de la tech

La nationalité et le CV de l'économiste posent question.

L'exécutif européen a annoncé mardi que Fiona Scott Morton, professeur d'économie à l'université de Yale, avait été choisie comme nouvelle économiste en chef à la Direction générale de la concurrence. Ce service est chargé de veiller au bon fonctionnement de la concurrence dans l'UE et d'enquêter notamment sur les abus des géants du numérique qui ont donné lieu à des amendes record ces dernières années.

Sauf que plusieurs lignes de son CV font grincer des dents: elle a notamment été responsable de l'analyse économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice, entre mai 2011 et décembre 2012, et consultante pour des grands groupes de la tech comme Apple et Microsoft.