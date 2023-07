Pacte vert: Bruxelles lance la bataille autour des «nouveaux OGM»

La Commission européenne proposera mercredi un texte encourageant les biotechnologies génétiques, promesse de semences plus résistantes et durables pour les uns mais «OGM cachés» pour leurs détracteurs: un nouveau front clivant en pleine bataille sur le Pacte vert de l’UE.

«L’idée est d’apporter aux agriculteurs de nouveaux outils pour développer des plantes utilisant moins de pesticides, mieux adaptées au changement climatique car moins gourmandes en eau ou plus résistantes aux sécheresses», explique-t-on au sein de l’exécutif européen.

«C’est la voie à suivre»

Appelées en anglais NBT ou NGT, une kyrielle de techniques d’édition génomique apparues ces dernières années modifient le matériel génétique des plantes sans ajout extérieur, à la différence des OGM dits «transgéniques» introduisant un gène d’une espèce différente. «C’est la voie à suivre (...) Les plantes produites par NGT peuvent soutenir la durabilité» de l’agriculture européenne et renforcer sa «compétitivité» en accroissant la productivité, martelait en avril la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides.

Pour Bruxelles, les règles drastiques encadrant les OGM (longue procédure d’autorisation, traçabilité, étiquetage, surveillance...) sont «inadaptées» à ces nouvelles biotechnologies. Dans le projet du texte, consulté par l’AFP, la réglementation OGM ne s’appliquerait plus aux semences et produits NGT présentant des modifications susceptibles de se produire naturellement ou via des croisements traditionnels.