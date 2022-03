Mineurs polonais : Bruxelles prélève des fonds destinés à Varsovie

BRUXELLES/LUXEMBOURG - Bruxelles a décidé de prélever 15 millions d'euros dans les fonds européens destinés à Varsovie, dans l'affaire de la mine de Turow.

Cette sanction financière, estimée à environ 15 millions d'euros, avait été imposée dans l'affaire de la mine de charbon de Turow, objet d'un litige entre la Pologne et la République tchèque. Or, ce différend a récemment fait l'objet d'un règlement à l'amiable entre les deux pays, et la Cour de justice de l'UE (CJUE) a annoncé mardi soir, avoir classé l'affaire.