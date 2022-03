Guerre en Ukraine : Bruxelles prépare des achats en commun de gaz

L’UE devrait valider cette semaine un plan pour la sécurité énergétique de ses membres et réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes.

Bruxelles se prépare à coordonner des achats communs de gaz au nom des États membres de l’UE pour renforcer la sécurité énergétique du continent et réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes, un plan que les Vingt-Sept devraient valider en sommet cette semaine. Inspirée par les commandes de vaccins anti-Covid pilotées par la Commission européenne, la stratégie vise à diversifier les sources d’approvisionnement énergétiques de l’UE. Soucieux d’isoler Moscou après son invasion de l’Ukraine, Bruxelles veut réduire des deux tiers, dès cette année, les achats de gaz russe du continent.

Réunis en sommet jeudi et vendredi, les dirigeants des Vingt-Sept devraient s’engager à «travailler de concert à des achats communs de gaz et d’hydrogène», selon un projet de conclusions. En pratique, la Commission se dit «prête à créer un groupe de travail sur des achats communs au niveau de l’UE. En regroupant les demandes, il faciliterait les contacts avec les fournisseurs internationaux» avant l’hiver prochain et contribuerait à obtenir «des prix avantageux» grâce au poids économique de l’Union.