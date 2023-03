En Belgique: Bruxelles se souvient des attentats de 2016

La Belgique a commémoré les attentats perpétrés le 22 mars 2016. Une minute de silence a été observée et une cérémonie commémorative a été organisée à l’aéroport de Bruxelles et dans la station de métro Maelbeek.

Le 22 mars 2016, la capitale belge était frappée par deux attentats terroristes, à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois.

Les attentats de Bruxelles, revendiqués par l'organisation État islamique (EI), avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés le 22 mars 2016. Ce matin-là, une double attaque suicide avait eu lieu peu avant 8h dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Elle avait été suivie, une heure plus tard dans le métro dans le capitale européenne, d'une troisième également perpétrée par un kamikaze porteur d'explosifs.